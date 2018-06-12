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Avustralyalı bilim insanları: Bademcik ameliyatı solunum yolu rahatsızlığı riskini artırıyor

Çocuklukta yapılan bademcik ameliyatının, uzun vadede özellikle solunum yolu ve enfeksiyon hastalıklarıyla alerji riskini artırdığı belirtildi.

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Avustralyalı bilim insanları: Bademcik ameliyatı solunum yolu rahatsızlığı riskini artırıyor

WebMD'nin haberine göre Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, 10 yaşından önce bademcikleri alınan kişilerin, 30'a kadar astım ve zatürre gibi solunum yolu rahatsızlıklarına, enfeksiyon ve alerjiye yakalanma olasılıklarının yükseldiğini gösterdi.

Araştırma için Danimarka'daki sağlık kayıtlarından faydalanılarak, 10 yaşından önce bademcikleri ya da geniz eti veya her ikisi birden alınan 60 binden fazla çocuk takip edildi.

Bu çocukların sağlık kayıtları, 1979-1999 yıllarında dünyaya gelen 1,2 milyon akranlarına ait verilerle karşılaştırıldı.

Araştırmada, bademcikleri ve geniz eti alınan çocuklarda uyku bozukluğu ve bademcik iltihabının büyük ölçüde azaldığı gözlendi. 

30 yaşına kadar ise, sinüzit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının iki ila üç kat arttığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu grupta enfeksiyon ve alerji riskinin de solunum yolu rahatsızlıkları kadar yüksek olmasa da artış gösterdiğini kaydetti.

Araştırma ekibinin lideri Sean Byars, mümkünse çocuklukta bu tür ameliyatlardan kaçınılmasının uzun vadede sağlık için daha faydalı olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: solunum yolu, Enfeksiyon, Bademcik, Ameliyat
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