Antibiyotiklere dirençli süper bakteriler

Antibiyotiklere dirençli süper bakterilere, bunu başarabilmeleri için siper olan bir proteinin moleküler yapısının haritası çıkarıldı.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan ve Western Australia Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, tüm diğer tedavilerin işe yaramaması halinde başvurulan antibiyotik türü kolistine bakterilerin direnç göstermesini sağlayan EptA proteininin nasıl bir moleküler yapıya sahip olduğunu saptadı.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Alice Vrielink, araştırmanın bu proteine ket vuracak tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Vrielink, protein bir kapının kilidi olarak düşünüldüğünde özgül biçiminin üç boyutlu görüntüsünü elde etmenin, anahtarın neye benzeyeceği konusunda fikir vereceğini ifade etti.

Araştırmaya, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Konseyi, diğer birçok üniversite ve örgütün fon sağladığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar her yıl 700 bin kişinin ölümüne yol açıyor.

Konuyla ilgili bir çalışma, antibiyotik direncinin gerekli tedbirler alınmazsa 2050 yılına kadar senede fazladan 10 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanabileceğini göstermişti. AA