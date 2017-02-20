Anne karnındaki bebeğe 'idrar torbası' ameliyatı

Konya'da idrar torbası şişen, böbreklerinde genişleme görülen ve yaşamını sağlayan suyu azalan anne karnındaki ikizlerden birinin, henüz 320 gram ağırlığındayken gerçekleştirilen hayati bir operasyonla yaşaması sağlandı.

Filiz ile Murat Kırkaş çifti, 11 yıl önce evlendi. Çocukları olmayan çift, başvurdukları merkezdeki üçüncü tüp bebek denemesinde 4,5 ay önce ikizleri olacağını öğrendi.

Bebeklerinden birinin böbreklerinde sıkıntı olduğunu ve yaşamını yitirebileceğini öğrenen çift, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, yapılan kontroller sonrası bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı. Bebek küçük ve ikiz olduğu için oldukça riskli olan idrar torbası ameliyatı, Acar ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

"Nadir ve riskli işlemlerden birini gerçekleştirdik"

Operasyonun ayrıntılarını anlatan Acar, bebeklerden birine konulan böbrek rahatsızlığı teşhisinin ardından, ailenin de onayı ile zaman kaybetmeden ameliyat kararı aldıklarını söyledi. Aynı zamanda bebeklerin yaşamını sağlayan suyun azaldığını da tespit ettiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Çocuğun idrar torbası dolu, idrar çıkışı kapalıydı. Her iki böbreği de sıvı dolmuştu. Anne karnında bebeklerin kaybedilme ihtimalleri yüksekti. İkiz gebeliğe yapılan nadir ve riskli işlemlerden birini gerçekleştirdik. Bu şekilde her iki çocuğun da yaşaması sağlandı. Operasyonu çocuk 320 gram ağırlığında 18 haftalıkken gerçekleştirdik. Bir ucu idrar torbasına, diğer ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen 1,5 milimetre çapında, 10 santimetre boyundaki 'şant' adı verilen ince uzun elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını çıkarması sağlandı. Bu şekilde böbrekler rahatlatıldı. Anne karnında ameliyat olduğu için zorluğu olan bir operasyondu. İyi bir ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası çok şükür gebelik normal seyrinde devam ediyor." AA