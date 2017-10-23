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Alzheimer erken teşhis edilecek

Güney Koreli bilim adamları, Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılacak bir biyogösterge geliştirdi.

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Alzheimer erken teşhis edilecek

Seul Ulusal Üniversitesi, kan örneklerinde "beta-amiloid" adlı proteini tespit edebilen bir kit geliştirdiğini açıkladı.

"Beta-amiloid" proteininin beyindeki varlığı Alzheimer'ın erken belirtilerinden sayılıyor. Geliştirilen biyogöstergenin yüzde 90 doğru tanı koyduğu kaydedildi.

Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan Alzheimer'da teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

Kaynak: AA

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