Alzaymır erken teşhis edilecek

Seul Ulusal Üniversitesi, kan örneklerinde "beta-amiloid" adlı proteini tespit edebilen bir kit geliştirdiğini açıkladı.

"Beta-amiloid" proteininin beyindeki varlığı alzaymırın erken belirtilerinden sayılıyor. Geliştirilen biyogöstergenin yüzde 90 doğru tanı koyduğu kaydedildi.

Alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

Kaynak: AA