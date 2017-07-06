'ALO 191' madde bağımlılarının umudu oldu

Sağlık Bakanlığınca, uyuşturucu kullanan bireyler ve ailelerinin doğru bilgilenmelerini sağlamak ve sunulan hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan "ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı" madde bağımlılarının umudu oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2015'te hayata geçirilen ve bağımlılara destek sağlayan hattı bugüne kadar 106 bin 112 kişi aradı.

Psikolog ve sosyologlardan oluşan 106 kişilik ekip, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Kendisi veya yakını için arayan kişiden sadece hastane hizmeti istenmesi halinde kayıt için iletişim bilgileri talep ediliyor.

Danışma hattı personeli, bağımlı ve ailelere aynı zamanda rehberlik hizmeti de sunuyor. Bu çerçevede uyuşturucu kullandığını beyan eden kişilere bağımlılık risk değerlendirmesi yapılarak düşük ve yüksek riskli bireyler belirleniyor. Düşük riskli bireyler, yapılan motivasyon amaçlı görüşmenin ardından kişinin durumuna göre aile hekimlerine veya psikiyatri servislerine, kişi öğrenci ise okulundaki rehberlik servislerine yönlendiriliyor. Yüksek riskli oldukları tespit edilen bireyler de bilgilendirildikten sonra tedavi amacıyla ya psikiyatri servisine ya da Alkol ve uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM)'e yönlendiriliyor.

Destek hattı, tedavi merkezlerine yönlendirilen kişilerin tedavi olup olmadıklarını da yakın takibe alıyor. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kişi öncelikle madde bağımlılığın neden olduğu fiziksel etkiler, bağımlılarda görülen duygusal ve davranış değişiklikler gibi çeşitli konularda bilgilendiriliyor. Destek hattı, müracaat sahiplerini daha sonra 1 hafta, 15 gün, 3 ay 6 ay ve 1 yılın sonunda olmak üzere yılda en az 6 defa arayarak tedavinin sorunsuz olarak devam etmesini sağlamaya çalışıyor.

"73 bin 326 kişi tedavi talebinde bulundu"

Bakanlık verilerine göre, destek hattını bugüne kadar arayanların büyük bir kısmı tedavi talebinde bulundu.

Verilere göre 2016 yılında ALO 191 Hattı geri aranmasını kabul eden 7 bin 947 kişiye, destek ve takip amacıyla geri dönüş sağlandı. Hattın hizmete girdiği 2015'te 50 bin 24, 2016'da 38 bin 465, 2017'de ise 17 bin 623 kişi olmak üzere toplam 106 bin 112 kişi başvurdu. Bunlardan 73 bin 326'sı tedavi talebinde bulundu.

Hattı arayan 12 bin 748 kişi iletişim ve motivasyon amaçlı görüşme isteğinde bulunurken, 3 bin 926 kişi ise zorunlu tedavi hakkında bilgi talep etti. Madde bağımlılığından kurtulmak isteyen 2 bin 771 kişi tedavi merkezleri AMATEM ve ÇEMATEM'ler hakkında bilgi istedi.

Hattı arayan bin 564 kişi bağımlılık yapan maddeler hakkında bilgi isterken, bin 677 kişi alkol bağımlılığı konusunda soru sordu. İstatistiklere göre denetimli serbestlik konusunda 412 denetimli serbestlik hakkında bilgi sahip olmak için aradı, 735 kişi de bağımlı olduğu şüphesi uyandıranları şikayet etti. Hattı arayan 371 kişi de tedavi olduklarını belirterek iş talebinde bulundu.