Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları, otizm farkındalığı için yürüdü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Ulus Metrosu önünde toplandı.

Burada, otizmlilerden oluşturulan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konser verdi.

İl Müdürü Bestami Erkoç, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların otizmi yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımladığını söyledi.

Otizmli bireylere yönelik bakım hizmetlerinde ve rehabilitasyon süreçlerinde hassasiyet gösterdiklerini belirten Erkoç, "Hem onların hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. İl müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde ilgili masaların oluşturulması sağlanmıştır. Evde Bakım Hizmetleri Şubesi tarafından otizmli çocuğu olduğu tespit edilen ailelerin Sosyal Hizmet Merkezlerinde oluşturulan ilgili masalara yönlendirilmesi sağlanmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından gökyüzüne mavi balon bırakan protokol üyeleri ve katılımcılar, Gençlik Parkı'na kadar yürüdü.

Kaynak: AA