Ağırlık kaldırma ve kuvvet egzersizleri depresyon tedavisinde etkili

İrlanda Limerick Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden Brett Gordon, depresyon hastası olan ya da olmayan yaklaşık 2 bin kişiden veriler aldıklarını söyledi. Bu verilere göre ağırlık kaldırma, direnç ve kuvvet egzersizlerinin depresyonun etkilerini azalttığı ortaya konuldu.

Gordon, güç antrenmanı ya da ağırlık kaldırma gibi egzersizleri yapan kişilerin kendilerini daha iyi hissettiklerini anlatarak, egzersizlerin beyne kan akışını artırdığını belirtti.

Hem vücut hem zihinsel dayanıklığı artırıyor

Araştırmaya göre, bu tip egzersizler vücut dayanıklılığını artırdığı gibi zihinsel dayanıklılığı da artırıyor.

Çalışmada, depresyonun etkilerini azaltmak için haftada en az 2 kez ağırlık kaldırma ve güç egzersizleri yapılması önerildi.

Bu tip egzersizlerin kaygı bozukluğu tedavisinde de işe yaradığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA