Adana, şehir hastanesine kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesinde, yarın hasta kabulüne başlanacak.

553 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve bin 550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile sadece bulunduğu bölgenin değil dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer aldı.

Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde Mart 2015’te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi, yarın kapılarını hastalara açacak. Günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulacak hastanede, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet verilmesi bekleniyor.

Adana Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü

Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, bin 300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor. Ana hastanede, genel sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra her biri kendi alanında uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip hastanede yaklaşık 5 bin personel günlük 16 bin hastaya kesintisiz hizmet verecek.

VIP hasta odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden poliklinik ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilen Adana Şehir Hastanesinde tüm odalar tek ve iki kişilik düzenlendi. Hasta ve hasta yakınları için her türlü konforun düşünüldüğü hastane sağlık turizmi açısından da kente büyük katkı sağlayacak.

Olası en şiddetli depremlerde bile kesintisiz hizmet

"Kamu Özel İş birliği" modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, sahip olduğu bin 512 sismik izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edildi. Kurum, dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Böylece hastane her gün ev sahipliği yapacağı on binlerce kişiye her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlayabilecek.

Adana Şehir Hastanesi’nin "en"leri

Adana Şehir Hastanesi, dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans platformu Infrastructure Journal Global tarafından 2014 yılında “Avrupa’nın En iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Projesi” ödülüne layık görüldü. Hastane, Partnerships Awards tarafından 2015 yılının "En İyi PPP Sağlık Projesi İş birliği" ödülünü aldı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından verilen "Finansal Başarı" ödülünü 2015 yılında almaya hak kazanan hastane, sahip olduğu deprem izolatörleri ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi ilan edildi.

Hastane, sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlandı

Adana Şehir Hastanesini sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlamanın ve bölgeye hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

“540 milyon avro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir iş birliği yürüttük. 2014 yılında Türkiye’de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje finansmanında yer almışlardı. Türkiye’de edindiğimiz PPP deneyimini artık dünyanın başka bölgelerine de taşıyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesinin ardından Adana Şehir Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Rönasans'tan 2020’ye kadar 4,3 milyar dolarlık sağlık yatırımı

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırımın portföyünde Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul–İkitelli'de tamamlanan veya inşasını sürdürdüğü 5 adet şehir hastanesi ile Samsun, İstanbul, Afyon, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van'da inşa edeceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Kamu-Özel İş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırımla sağlık kompleksleri inşa edecek olan Rönesans, toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu projelerden Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılı Ocak ayından itibaren hasta kabul etmeye başladı. Rönesans Sağlık Yatırımın Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş birliği Modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi 2 bin 700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri arasına girecek.