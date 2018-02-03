Acil servislerde yeni dönem başladı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gümüş, bugün hizmete giren 'uzamış vardiya polikiliniğini basın mensuplarına tanıttı.

"Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek

"Acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz"

Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası da 'Yeşil 2' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız.

İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak.

Kaynak: DHA