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ABD'li kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

ABD Albama'da yaşayan, aylardır karın ağrısı ve fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden Kayla Rahn'ın vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı.

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ABDli kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

Uzun zamandır kilo aldığını düşünen Kayla Rahn'ın yumurtalıklarında tespit edilen 23 kilogramlık tümör, ameliyatla alındı.

Tümörün, iyi huylu olarak nitelendirilen 'müsinöz' türü olduğu belirtildi.

Rahn'ın doktoru jinekolog Gregory Jones, daha önce müsinöz tümörü vakalarıyla karşılaştığını ancak bu tümörün şimdiye kadar çıkardıklarının en büyüğü olduğunu kaydetti.

Ameliyatın ardından Kayla Rahn, bir yıldır giyemediği kıyafetlerini artık giyebildiğini söyledi.

Müsinöz tümörü

Çoğunlukla tek yumurtalıkta görülen Müsinöz tümörü, kadınların genelde üreme çağında ortaya çıkıyor.

İnsan vücudunda rastlanan en büyük kistik yapı olarak nitelendirilen Müsinöz tümörlerinin ortalama çapı 50 santimetre iken ağırlığı 160 kilograma kadar çıkabiliyor.

Vücuda yerleşen tümör, hastada karın ağrısı, karında şişlik, kusma ve beslenme bozukluğuna yol açıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ur, tümor, müsinöz, Ameliyat, abd
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