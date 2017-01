8 Soruda griple ilgili merak edilenler

Böyle olunca akla gelen hastalık ‘grip’ oluyor. Peki, ama neden herkes grip? Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor? Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç griple ilgili merak edilenleri anlattı.

1) Grip nedir?

Grip insanda influenza virüsü tarafından oluşturulan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Çoğu kişide hastalık basit bir seyirlidir ancak kimi zaman ölümcül de sonuçlanabilir. Bir virüs hastalığı olduğundan bu hastalıkta antibiyotikler etkisizdir.

2) Salgın yapar mı?

Grip salgın yapan bir virüstür. Salgının başlama zamanı ve süresi hemen her yıl değişmekle beraber ülkemizde grip genellikle aralık -ocak aylarında görülmektedir.

3) Belirtileri nelerdir?

Hasta kişide ateş veya üşüme-titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı, kırgınlık, halsizlik, bulantı, ishal gibi şikayetler olabilir.

4) Nasıl bulaşır?

Hastalar diğer kişilerle konuşurken, öksürürken bulaştırabilirler. Ayrıca hasta kişinin dokunduğu virüs içeren yüzeylere dokunan bir kişinin de ellerini ağız, göz ve buruna götürmesi ile de bulaşma olabilir. Bu nedenle ofis ortamları gibi birçok kişinin birbiriyle yakın bulunduğu kapalı ortamlarda virüs hem hava hem de temas yolu ile yayılabilir.

5) Kişiden kişiye bulaşma süresi nedir?

Bulaşıcılık hastalık belirtileri başlamadan 1 gün önce başlayıp 7 güne kadar sürer. Risk grubu dediğimiz; yaşlılar, gebeler, küçük çocuklar, kronik hastalığı (astım, kalp hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kanser hastaları) olanlarda hastalık ağır ve ölümcül seyredebilir.

6) Kaç çeşit grip virüsü vardır?

Üç çeşit grip virüsü vardır. İnfluenza A ve influenza B ve C. H1N1 (domuz gribi) ve H3N2 influenza A alt tipleridir. İnfluenza B ve C’de alt tip yoktur. Tip C A ve B’ye göre çok nadir görüldüğünden mevsimsel grip aşılarının içeriğinde A ve B tipi virüsler dahil edilir. Grip virüsü her yıl değişime uğrar. Bu nedenle aşılamanın da her yıl tekrarlanması gerekir.

7) Gripten korunmada aşı etkili mi?

Aşılama dünyada 60 yıldan fazla süredir kullanımdadır. Aşılama ile yüzde 70’in üzerinde gribe karşı koruyucudur ve riskli kişilerde de gelişebilecek komplikasyonları (örn ağır akciğer infeksiyonları…) önlenebilir. Aşılama dışında el hijyenin sağlanması ve genel sağlık önlemlerine (beslenme, fiziksel aktivite ve uyku düzeni) dikkat edilmesi, kalabalık ortamlar ve hasta kişilerden uzak durmak da hastalıktan korunmada önemlidir.

8) Tedavisi nasıl yapılır?

Grip çoğu kişide herhangi bir ilaç almadan yaklaşık bir haftada iyileşirken, risk gruplarında ağır seyredebilmektedir. Tedavide ilk 48 saatte doktor kontrolünde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Bu antiviral ilaçların tıpkı antibiyotiklerde olduğu gibi bilinçsiz kullanımının dirence yol açabileceği unutulmamalıdır.