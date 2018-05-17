5 ay ömrünün kaldığını söylediler, 6 günde iki karaciğer nakliyle kurtuldu

Ayşe Kara bir süre önce vücudunda lekeler çıkınca doktora başvurdu. Kendisine karaciğer sirozu teşhisi konulan Kara'ya doktoru, nakil olamazsa 5 ay ömrü kaldığını söyledi. 3 çocuk annesi Kara, hastanede yatarken kendisine uygun organ bulundu. Ancak kadavradan nakil olan Kara'nın vücudu kısa süre sonra organı reddetti. Komaya giren yaşlı kadın 6 gün içinde ikinci kez organ nakli için ameliyat masasına yattı.

"İlk nakilden sonra 2 gün komada kaldı"

Ayşe Kara'nın kızı Dilek Çelik, annesinin çok kısa süre içerisinde nakil olduğunu ancak ilk nakilden sonra vücudun karaciğeri reddettiğini belirtti ve şunları söyledi:

"İlk nakilden sonra annem komaya girdi ve 2 gün komada kaldı. Sonra ikinci organ çıktı. Annem mucize gibi tekrar hayata döndü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kere daha öğrendik ki organ bağışlamak gerçekten çok önemliymiş."

"Nakil öncesinde kaybedeceğimizi sandık"

Annesinin nakil öncesinde çok kötü bir durumda olduğunu belirten diğer kızı ise "Annemizi kaybettiğimizi sandık. Bir süre yoğun bakımda kaldı, çıktı. Artık ilerlediğinin farkındaydık. İkinci nakilden sonra sağlığına kavuştu. İkinci bir şans çıkması çok büyük bir mucize. Biz de annemin sayesinde öğrenmiş olduk ki nakil, hayat kurtarıcı bir şey" dedi.

"Çok şanslı bir hasta"

Medicana International Ankara Hastanesi genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, Ayşe Kara'nın çok şanslı bir hasta olduğunu vurguladı ve şu açıklamaları yaptı:

"Karaciğer nakli için ileri yaşta bir hasta olmasına rağmen şanslıydı. Kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirdik. İlk nakli yaptıktan sonra her şey çok iyiydi ama yine de karaciğer fonksiyonlarını göstermedi. Bunun üzerine yaklaşık 4-5 gün hastamız yoğun bakımda kaldı. Sonrasında ikinci bir karaciğer nakli yapılması gerektiğine karar verdik. Şansımıza ikinci karaciğer de çıktı. İkinci karaciğeri naklettikten sonra yoğun bakımdan çıktı."

Karaciğer naklinin önemli bir ekip işi olduğunu da söyleyen Doç. Dr. Yetişir, "İyi bir ekip gerekiyor ama hepsinden önce bir organ gerekiyor. O nedenle tüm Türkiye'ye tekrar sesleniyorum. İnsanlar öldükten sonra organlarını bağışlamaktan çekinmesin" dedi.

"Canlıdan nakil yapmak başarı değil, organ bağışı olmalı"

Medicana International Ankara Hastanesi genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener ise hastanın nakil sonrasında geldiği durumundan daha iyi olduğunu belirtti ve organ naklinin önemine dikkat çekti. Sözener şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz kadavradan nakil yapmak. Canlıdan nakil yapmak aslında bir başarı değil. Gerekli olduğu için yapıyoruz ancak insanlar organlarını bağışlarsa biz çok daha fazla kişiye organ nakli yapabiliriz."

Kaynak: DHA



