2 milyona yakın kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son yedi yılda 1 milyon 891 bin 170 tiryaki, sigarayı bırakmak için polikliniklere müracaat etti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hem kişisel hem de toplum sağlığının korunması amacıyla çeşitli kanuni düzenlemelerle kullanım alanları ve satış yerlerine ilişkin sınırlamalar getirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, uygulamaya giren programlar sonrasında dünya genelinde takdir kazanan Türkiye, yeni düzenlemelerle sigara kullanımını en aza düşürmek için "sigara bıraktırma hizmetleri"ni de güçlendirdi.

Bu kapsamda, 2010 yılında uygulamaya giren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ile tütünle mücadele çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütülmesi ve kullanıcılara sigarayı bırakma yönündeki talepleri konusunda yardımcı olunmaya başlandı.

Bugün itibarıyla 175 operatörle 24 saat kesintisiz hizmet verilen ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda günlük ortalama 6-7 bin gerçek çağrıya karşılık veriliyor. Öte yandan, burada 2015 yılından itibaren geliştirilen yeni yazılım aracılığıyla hem sigara bırakma poliklinikleri hem de ,"www.alo171.saglik.gov.tr" entegre çalışmaya başladı.

Bu kapsamda sigara bırakma polikliniğine müracaat eden hastaların kayıtları doğrudan ALO 171 sistemine de düşüyor ve hastalar 171 aracılığıyla yıl boyunca bir hafta, ilk altı ay ve ardından birinci yılın sonunda olmak üzere yıl içinde 6 kez, aranarak sigara kullanıp kullanmadığı takip ediliyor.

ALO 171 tarafından sigara bırakma planı yapılanların takip verilerine göre sigara bırakma oranları yedinci günün sonunda yüzde 47,01, birinci ay sonunda yüzde 23,87, üçüncü ay sonunda yüzde 15,16, altıncı ay sonunda yüzde 10,18 ve birinci yıl sonunda ise yüzde 6,69 oldu.

Söz konusu danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sunulan psikososyal motivasyonel destek hizmetleri, web aracılığıyla da sunulmaya başlandı. Bu kapsamda, 31 Aralık 2016 itibarıyla 107 bin 585 kişi sigarayı bırakmak isteyenlerin başvurduğu web sitesini ziyaret etti.

Dört yılda yaklaşık bin 400 hekime eğitim verildi

Sigara bırakma polikliniklerinde görev yapan hekimler de 2011 yılı itibarıyla standart bir eğitimden geçirildi. Bu kapsamda, 2012'de 167, 2013'te 522, 2014'te 308, 2015'te 225 ve 2016'da 165 hekim eğitim programlarından yararlandı. Sigara bırakmaya yardımcı ilaçlar da polikliniklere başvuruda bulunan tiryakilere ücretsiz verildi.

Sigara bırakmak için polikliniklere 2009'da 35 bin, 2010'da 120 bin, 2011'de 235 bin 558, 2012'de 325 bin 134, 2013'te 212 bin 80, 2014'te 226 bin 383, 2015'te 340 bin 92 ve 2016'da 378 bin 612 kişi başvurdu. Bu yılın ilk ayında ise başvuru sayısı 18 bin 311 olarak belirlendi.

Bu verilerle yaklaşık yedi yılda sayı toplam 1 milyon 891 bin 170 olarak tespit edildi.