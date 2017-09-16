10 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Değişen hava, yaşanan yoğun stres, uykusuzluk ve dengesiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Sonbaharı hasta olmadan geçirmek ve kışa iyi hazırlanmak için bağışıklık sistemini desteklemek gerekiyor.

Başta grip olmak üzere faranjit ve soğuk algınlığı gibi mevsim geçişlerinde artan ve kolayca bulaşan hastalıklardan korunmanın yolu, immün sisteminin güçlü olmasından geçiyor.

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı, özellikle sonbaharda alınacak bazı tedbirlerle hem bu mevsimi hem de kış aylarını hastalanmadan geçirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Dr. Özsarı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek 10 öneriyi şöyle özetliyor:

Doğru beslenin: Tam tahıllı ürünler, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli tüketin. Sigara, alkol, şekerden uzak durun. Antioksidan alın. Antioksidanlar hücreye zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve yok eder. Soğan, sarımsak, ıspanak, dereotu, maydanoz, turunçgiller, domates, brokoli antioksidan açısından zengindir. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin.

Yeterli ve kaliteli uyuyun: Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar önemlidir. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz bir uyku verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

Haftada en az 3 gün açık havada yürüyün: Yoğun trafik ve egzoz dumanından kurtulun ve yeşil alanlara yürüyüş yapın. Özellikle açık ve temiz havada zaman geçirilmesi sağlam bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır.

Hareketsiz kalmayın: Bilgisayar başında ve hareketsiz çok zaman geçirmeyin

Kullandığınız ilaçlara dikkat edin: Gereksiz ilaç kullanımından, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.

Düzenli egzersiz yapın: Hastalıktan korunmada ve engellemede egzersizin çok büyük bir önemi var. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, virüslerle ve bakterilerle savaşmayı sağlıyor.

Kendinizi aşırı derecede yormayın: Dinlenmek için kendinize zaman tanıyın.

Stresten uzak durun ya da stresi yönetmeye çalışın: Vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz. Mesela uçuk çıkar.

Sevdiğiniz insanlara zaman ayırın: Sevdiklerimizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar kurun

Pozitif düşünün: Olumlu olmak insanı bedenen ve duygusal olarak rahatlatır.



