Yeşilay'dan "teknoloji orucu" çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayında, bağımlılık riski olmadan, bilinçli teknoloji ve internet kullanımının mümkün olabileceğini aktardı.

Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar olmasına rağmen kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandığı için Ramazan orucunda olduğu gibi bir tür 'teknoloji orucu' ile bu güzel ayda, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Ramazan ayı sadece sigara ve türevleri değil teknoloji gibi diğer davranışsal bağımlılıklardan uzaklaşma anlamında da ciddi bir fırsattır. Ramazan ayı arınma ayıdır."

Mücahit Öztürk, Ramazanın paylaşma ve sevgi ayı olduğunu, bu önemli ayı, telefonla, sosyal medya hesaplarıyla değil, kişilerin kendiyle kendi içine dönerek geçirmesinin önemine değindi.

Öztürk, kişilerin Ramazanda ailelerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırması gerektiğini aktardı.

"Çocuklarımızla konuşalım. Onlara ramazanın ve paylaşmanın güzelliğini anlatalım ve teknoloji kullanımında çocuklarımıza örnek olalım. İnternette sürekli çevrimiçi olma isteği, gerçekte insanın ne kadar iletişime aç, kendinden bahsetme ve yaptıklarını başkalarına anlatma ihtiyacının ne kadar fazla olduğunun bir göstergesidir. Bu durum öyle garip bir hal aldı ki, aynı mekanda olan ancak ekran üzerinden iletişimi daha çok tercih eden gruplar oluştu. En sevdiği oyuncaklarıyla oynamaz, sokağa çıkmaz oldu çocuklar. Bir araya gelmelerine gerek kalmadan çevrimiçi olarak ekran başında oynamaya başladılar. Duygusal paylaşımları azaldı, öfkeleri arttı. Mesajla, yazarak ama eksik yazarak iletişimi tercih etmeye başladılar. Sözcüklerle kendilerini ifade edemez oldular."

"Ramazan yalnızlıktan uzaklaştırır"

İnternet kullanmaktan vazgeçemeyenlere, her zamanki internet kullandıkları saatlerde değişiklik yapması önerisinde bulunan Öztürk, "İnternet kullanılan saatlerden farklı zamanlarda ayrıca çok kullanılan belli işlevlerden uzak kalmak da teknoloji ve internet bağımlılığına karşı etkili olacaktır." dedi.

Öztürk, araştırmalarda yalnız yaşayan veya sosyal kayıp yaşamış bireylerin daha çok internet bağımlılığı gösterdiğini belirtti.

"Dolayısıyla yalnızlık, bağımlılığı tetikleyen unsurların başında geliyor. Aynı problemi yaşan insanlardan oluşan destek grupları ya da spor veya sanat aktivitesi yapan gruba dahil olmak da bağımlılıktan uzaklaşma adına önem arz etmektedir. Bu anlamda ramazanı, başkalarıyla bir araya gelme gibi aktiviteler açısından önemli bir fırsat olarak görüp, bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ramazan yalnızlıktan uzaklaştırır."

Kaynak: AA