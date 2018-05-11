Türkiye, Ramazan geceleri mahyalarla aydınlanıyor

Türkiye’deki camiler, Ramazan gecelerinde, iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya ampullerle yazılan yazı veya resim anlamına gelen mahyalarla süsleniyor. Ramazan ayının gelişini müjdeleyen mahyalar, görenleri hayran bırakıyor.

Ramazan süresince minarelerde asılı olan mahyalar camileri ışıklandıracak. Osmanlı’dan kalan ve hala devam eden Ramazan geleneği mahyalar bu yıl da camilere asılmaya başlandı.

Cami minareleri "Merhaba ya şehri ramazan", "Hoş Geldin Mübarek Ramazan", "Hoş Geldin Onbir Ayın Sultanı'', “Ramazan berekettir” yazılarıyla aydınlatıldı.

Mahyalar da teknolojinin gelişmesiyle çağa ayak uydurdu. Hazırlanışındaki zorlukları nedeniyle Türkiye'de sınırlı sayıda camiye uygulanan mahyaların yerini, kayan yazı sistemiyle istenilen hadis ve ayetlerin yazılabildiği LED tabanlı dijital mahyalar aldı.

Kaynak: TRT Haber