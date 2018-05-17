Türk Kızılayı'ndan Ramazan'da 2 milyon 350 bin kap yemek

Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki 13 aşevinden ihtiyaç sahiplerine, "Ramazan'ı bu hilalin altında paylaşalım" sloganıyla 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacak ve 200 bin gıda kolisi ulaştıracak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişiye iftar ve sahurluk yemek ikram edileceğini bildirdi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan çalışmalar, bu Ramazan'da da devam edecek. 1 ay boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtılacak. Başta Konya, İstanbul, Ankara ve Edirne olmak üzere 13 ayrı yerde bulunan aşevleri, yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ulaştıracak.

Kınık, İstanbul'da Türk Kızılayı'nın Ramazan kampanyasının başladığını ve bağışçı-ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"Bu yıl Ramazan'da 30 ülkede 10 milyon kişiye bağışçılarımızın desteğiyle yardım elimizi uzatacağız. Vatandaşlarımızın fitre, zekat ve bağışlarına talibiz."

143 bin aileye nakit desteği

Türk Kızılayı, Ramazan'da hayırseverlerin fitre ve zekatlarını kabul edecek. Fitre ve zekatlar Kızılay vasıtasıyla tüm Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kızılay, Ramazan ayında yaklaşık 143 bin ihtiyaç sahibi haneye, 50 milyon liraya yakın nakdi yardımda bulunacak. Yurt içinde 75 lira karşılığında bağışlanacak yardım kolilerini ise 1 milyon kişiye ulaştıracak ve 200 bin gıda kolisi dağıtacak.

Kaynak: TRT Haber