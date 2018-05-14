TRT, Ramazan’ı iftar ve sahur sofralarında karşılıyor

TRT, kanal ve program çeşitliliğiyle her yıl olduğu gibi Ramazan ayında da, sahur ve iftar softalarına konuk olacak. Ramazan’a özel programlar TRT 1, TRT Diyanet ve TRT Kurdî kanallarında yayınlanacak.

TRT 1'in Ramazan özel programları

Ramazan Sevinci

TRT 1’de yayınlanacak “Ramazan Sevinci” programı, “Ramazan zulüm altında inleyenlere nefes olmaktır. Hep beklenen olmak, hep umut olmaktır” sözleriyle yola çıkıyor.

Program, Ramazan ayı boyunca her gün Bekir Develi’nin sunumuyla Sultan Ahmet Meydanı’ndan canlı yayınla saat 19.00’da ekranlarda olacak.

Sahur Bereketi

Ramazan ayı boyunca TRT 1’de yayınlanacak Sahur Bereketi, “Ramazan sevmektir, sevilmektir. Aynı topraklarda kardeşçe yaşayabilmektir” sözlerini esas alıyor.

Ali Bektaş’ın sunumuyla Ayasofya Meydanı’nda canlı yayınlanan program, her gece 02.00’da izleyiciyle buluşacak.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Türk televizyonculuk tarihinde bir ilk olan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” 2017 yılının Ramazan ayında başladı.

Program, bu yıl da Ramazan ayı boyunca her gün izleyiciye Kur’an-ı Kerim'i dinleme imkanı sunacak.

Yarışmanın her bölümünde beş yarışmacı gün birinciliği için yarışıyor. Birinciler, stüdyodaki seyircilerin oyları ve jüri üyelerinin puanlamalarıyla belirleniyor. Daha sonra gün birincileri hafta finalinde yarışıyor.

Kur’an-ı Kerim’i Hatm-i Şerif



Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif programı, Ramazan boyunca her gece 04.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

TRT Diyanet’in Ramazan programları

Bereket Vakti

“Onbir ayın sultanı hoş geldin, baharları sahurun hikmetiyle getirdin, biz ki gecenin rahmetinde bereketlendik, seher vakti tövbelerimizle huzura geldik.”

Hafız Mustafa Efe’nin sunumu, Mehmet Hadi Duran’ın ilahi yorumlarıyla Kur-an’ı Kerim tilavetlerinin yer alacağı program, Ramazan ayı boyunca her gece 01.30’da TRT Diyanet ekranlarında olacak.

İftarı Beklerken

"Yenilenmek için, kul olduğumuzu hissetmek için, benden vazgeçip biz olmak için, vakit onbir ayın sultanını ağırlama vakti..."

Eyüp Sultan Camii’nde çekilen “İftarı Beklerken” programı, Mustafa Cihat’ın sunumuyla Ramazan ayı boyunca 18.30’da TRT Diyanet ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Şehr-i Ramazan

Şehr-i Ramazan programıyla dünyanın dört bir yanından farklı İslam şehirlerinde Ramazan’ın nasıl yaşandığı ekranlara taşınıyor.

Haftanın farklı günlerinde yayınlanacak program, saat 20.30'da TRT Diyanet ekranlarında.

Oruç Kardeşliği

“İyilik yalnız Ramazan’da değil her zaman yolunu aydınlatmalı insanın, hayrın mahremiyetini koruyarak sessizce yürümeli insan kardeşliğe, hayra ve güzelliğe...”

Bu sözlerle yola çıkan Oruç Kardeşliği programı, Ramazan ayında yeniden kardeş olmayı izleyiciye hatırlatıyor.

"Gençlerin dilinden yeniden yazılan bir iyilik hikayesi" olarak tanımlanan program, haftanın farklı günlerinde saat 20.30'da TRT Diyanet ekranlarında olacak.

Tek Nefes Anadolu (Anadolu)

TRT Diyanet ekranlarından mukabele, Anadolu’nun farklı şehirlerinden evlere misafir oluyor.

Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum…

Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan’ın tilavetiyle Tek Nefes Anadolu, Ramazan ayı boyunca her gün 15.00'da TRT Diyanet’te.

Kitaplarla Ramazan

“İnsan gönlünü, zihnini, kalbini ne ile doyurmalı? Ramazan kitapları, kitaplarda Ramazanı nasıl anlatıyor?”

Ramazan ayında, bu sorularla yola çıkan program Dursun Gürlek’ten Bestami Yazgan’a değerli konukların katılımıyla, cuma günleri 21.30’da TRT Diyanet ekranlarında Ramazan sohbetini izleyiciyle buluşturacak.

TRT Kurdî’de yayınlanacak Ramazan programları

Sahurun Bereketi "Bereketa Paşîvê"

Sahurun Bereketi, ramazan ayının ilk on beş gününde, önemli İslam alimlerine ev sahipliği yapmış Cizre’nin tarihi Kırmızı Medrese avlusundan izleyicilerle buluşacak. Program, kalan on beş günde ise Mardin’in Kasimiye Medresesi'nden yayın yapacak.

Program, her gece saat 01.00’da Muhammet Ateş’in sunumuyla TRT Kurdî ekranlarında.

İftar Vakti "Dema Fitarê"

İftar Vakti, Şanlıurfa tarihi Balıklı Göl’den Ramazan ayı boyunca her gün Hüseyin Eker’in sunumuyla saat 17.45’te TRT Kurdî ekranlarında olacak.

Zazaki Siyer

Program, Hz. Muhammed'in (s.a.s) hayatını ve 23 yıllık risaletini Zazaca ekranlara getiriyor. Zazaki Siyer medrese hocası Müderris Seyda Yusuf Tay’ın sunumuyla Ramazan ayı boyunca her gün 11.30’da TRT Kurdî'de.

Şafiî İlmihali “Îlmıhala Şafıî”

TRT Diyarbakır stüdyolarından Müderris Abdulkuddüs Yalçın’ın sunumuyla, Şafiî İlmihali Ramazan ayı boyunca her gün saat 12.45’da TRT Kurdî ekranlarında olacak.

Tefsir İlmi “Tefsîra Quranê”

Programda, Gaziantep’ten İslam hukuku ve tefsir uzmanı Prof. Dr. Mustafa Müslim’in sunumuyla Kur’an-ı Kerim'in tarihi, hukuki ve sosyal yönleri açıklanıyor.

Tefsir İlmi Ramazan ayı boyunca canlı olarak her gün saat 12.00’da TRT Kurdî ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Risaleya Remezan

Sunuculuğunu Tevfik Çoban ve Hüsnü Çelik’in üstlendiği Ramazan Risalesi, Ramazan ayı boyunca çarşamba ve pazar günleri TRT Kurdî ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber