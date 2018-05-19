TİKA, Rohingya Müslümanlarına yardım elini uzatmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Rohingyalılara düzenlenen iftar programında konuştu.

Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinerek, "Cenab-ı Allah Al-i İmran suresinde 'Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz.' diye buyuruyor. Her acının ve sabrın sonu büyük mutluluk getirir." dedi.

"Dün yanınızda olan Türkiye bugün de yanınızdadır, yarın da yanınızda olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının Rohingya Müslümanlarının sessiz çığlıklarının sesi olduğunu belirten Çevik, "Türk yetkililer, İslam dünyasını ve gelişmiş ülkeleri bu zulme sessiz kalmamaları için uyardılar ve konuyu dünya gündemine getirdiler. Dün yanınızda olan Türkiye bugün de yanınızdadır, yarın da yanınızda olacaktır" diye konuştu.

Rohingya Müslümanlarının sorunları dinlendi, çocuklara hediyeler dağıtıldı

TİKA Bangladeş Koordinatörü Refik Çetinkaya da Rohingya Müslümanlarına 'hayırlı ramazanlar" diledi.

Öte yandan iftar programı öncesinde TİKA yetkilileri Rohingya Müslümanlarının evlerini gezerek bölge insanının sorunlarını dinlendi. Bu kapsamda ailelere gıda paketleri ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

TİKA, gerçekleştirdiği projelerle yaklaşık 60 yıldır yaşadıkları bölgelerde sorun yaşayan Rohingya Müslümanlarına yardım ediyor.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

TİKA, zor koşullar altındaki Arakanlı Müslümanlar için kurulan mülteci kampında her gün 6 bin kişiye yemek verip binlerce insana gıda yardımında bulunuyor. TİKA, bölgede ilerleyen zamanlarda gelir getirici projelerin uygulanmasını planlıyor.

Kaynak: AA