Uzmanlar, daha önce diyabet tanısı konulmamış bireylere, Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak diyabet tanısı konulabildiğini söylüyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, iftar ve sahur arasındaki uzun sürenin en çok diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanları etkilediğini söylüyor.

Deyneli, kronik rahatsızlığı olan bireyler için 16 saatlik açlık ve susuzluk döneminin risk oluşturduğundan bahsediyor.

"Şekerin dengelenmesinde pankreası uyararak insülin salgısını artıran ilaçları kullananlarda oruç döneminde ciddi şeker düşüklükleri ortaya çıkıyor. Bu hastaların oruç tutmamalarını öneriyoruz."

"Şeker hastaları Ramazan'da dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Deyneli, fark edilmeyen bazı sağlık sorunlarının Ramazan'da kendini gösterdiğini anlatıyor.

"Bazı hastalarımızın tanısını iftar sonrasında beliren yakınmalarla ortaya koyuyoruz. Şeker hastalığı tanısı Ramazan'da konulabiliyor. Hasta, diyabetinin olduğunun farkında değil ve oruç tutmaya başlıyor, iftar saatine kadar sallanan bir vaziyette gidiyor, iftar sonrasında ise ani bir şeker yüksekliği ile acil servise gelebiliyor. Ramazan'da daha önceden diyabet tanısı konulmamış bireylerin bu dönemdeki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak tanısını koyabiliyoruz."

Diyabetli hastaların Ramazan'da dikkatli olmaları gerektiği uyarısını yapan Denyeli, sahura kalkılmadan tutulan orucun sağlıklı bireyler için de ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: AA