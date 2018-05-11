Ramazan’da tatlı tüketimi

11 ayın sultanı Ramazan’da oruç tutma süresi 17 ila 17,5 saat arasında değişiyor. Bu ayda yapılan en önemli beslenme değişiklikleri arasında oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısıdır.

Üç ana öğün olan günlük beslenme düzeni iki öğüne indiriliyor. Aile hekimi Dr. Mehmet Uçar, oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlanmasını söylüyor.

Kan şekerini hızlı yükseltmeyecek besinler

Dr. Uçar, özellikle iftarda kan şekerini hızlı yükseltmeyecek besinleri tavsiye edilen zamana aralıklarında tüketmenin iftar sonrasında oluşan tatlı krizlerini ortadan kaldıracağını anlatıyor.

“Bu şekilde fazladan alınabilecek kalori miktarı sınırlamış olacaktır. İftar yemeğinden 1,5-2 saat sonra meyve ara öğünü yapmak faydalı olacaktır.”

Ayrıca Uçar, aşırı şerbetli, hamur, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlıların yenmesinin daha uygun olduğundan bahsediyor.

Uçar’ın tatlı önerileri ise şöyle: Sütlaç, muhallebi, güllaç veya meyve tatlıları.

“Ramazan ayının tatlısı olan güllaç sağlıklı bir seçim olacaktır. Yemekten 1-2 saat sonra yarım saatlik bir yürüyüş de yapılabilir.”

Kaynak: TRT Haber

