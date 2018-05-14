Ramazan'da spor yapılmalı mı?

Ramazan ayında, sporcuların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri zamanlarda beslenme ve antrenman rutinlerini ciddi bir şekilde planlamaları gerekiyor.

Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Uçar, düzenli spor yapanlara amacın bu dönemde ilerlemek değil, var olanı korumak olduğunu söyleyerek Ramazan için tavsiyelerde bulundu.

“Ramazan’da spora ara verilmemeli. Bu dönemde spor yapmayı bırakanların, genel fizik ve kondisyonunda yüzde 30- 40'a varan kayıplar yaşanıyor. Oruçlu olduğunuzda yaptığınız antrenmanın süresini, kullandığınız ağırlıkları, set sayılarını azaltma veya dinlenme aralıklarınızı artırma yollarını seçerek sporunuzu ihmal etmeyiniz.”

“Çok uzun süreli olmayan antrenmanlar yapılabilir”

Ramazan ayında iki öğün arasında uzun saatler olduğunu belirten Dr. Uçar, spor yapanlara iftar sonrası kısa süreli bir antrenman yapılmasını öneriyor.

“İftar biraz geç saate denk geldiği için öncesinde antrenman yapmayı planlayabilirsiniz. Bunun için ilk birkaç gün metabolizmanızın açlığa adapte olmasını bekleyin ve kendinizi iftar öncesinde antrenman yapabilecek kadar enerjik hissettiğiniz günden itibaren yapmaya başlayın. Aksi takdirde kan şekeriniz iyice düşecek ve göz kararması, bayılma veya ciddi sayılabilecek sağlık sorunlarınız varsa daha da ciddi sonuçlar doğuracak problemleriniz olabilecektir. Ayrıca, oruç tuttuğunuz günde harcadığınız enerji ile normal günde harcadığınız enerji farklıdır.”





Ramazan’da spor nasıl yapılmalı?

Ramazan'da spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanıyor:

İftardan 1,5-2 saat sonra spor yapılmalı.

Ramazan’da egzersizlerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta antrenman sürelerinin kısa tutulması.



Oruç boyunca ağır sporlardan uzak durmak gerekli. Ağır egzersizler su kaybını artıracağı gibi ciddi rahatsızlıklara da yol açabilir.



Antrenman aşırı yorgunluk ve sıvı kaybına sebep olmayacak biçimde her zaman yapılandan daha hafif olurken mutlaka ara verilerek yapılmalıdır.

Sahur kesinlikle atlanmamalıdır. Sahur öğününü atlamak hem metabolizmayı yavaşlatır hem de daha uzun süre aç kalınacağından kan şekerinin düşmesine sebep olur.



Spor, nemin ve sıcaklığın düşük olduğu ve tercihen hava akımının olduğu ortamda yapılmalıdır.



Yeterli uykuya dikkat edilmelidir. Uykusuzken yoğun antrenman yapılmamalıdır.



İftardan sonra bol su tüketilmeli. Gün içinde susuz kalınacağı için sıvı ihtiyacı çok iyi karşılanmalı. Ortalama 2- 2,5 litre su içmeye dikkat edilmelidir.

Kaynak: TRT Haber