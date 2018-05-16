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Ramazan'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

Ramazan ayının ilk haftasında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Sonraki haftalarda ise sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

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Ramazanda hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan ayının ilk haftasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sonraki haftalarda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

Eroğlu, Ramazan'ın ilk haftası havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağından bahsetti. Öğleden sonraları ise iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceğini anlattı.

"İç ve doğu bölgelerde, yerel gök gürültülü sağanakların genellikle öğleden sonraları görülmeye devam edeceği, iç ve doğu bölgelerin, mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağı ve hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamalarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ramazan'ın 3'üncü ve 4'üncü haftaları olan Haziran ayının ilk yarısında hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarı, yağışların ise genel olarak ortalama civarda gerçekleşeceği öngörülüyor."

Ayrıca Eroğlu, Ramazan ayının bütün Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, hava sıcaklığı
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