Ramazan'da Ege mutfağı

Ege mutfağı, Ramazan ayında iftar sofraları için hafif ve lezzetli yemekleriyle bir adım öne çıkıyor.

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle bilinen Ege mutfağının Ramazan'a özel yemeklerinin başında, enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi tatlar geliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetim Bölümü Eğitmen Şefi Semen Öner, Ramazan'da günler uzun olacağından vücuttaki suyu çok fazla tüketmeyecek ve yormayacak gıdalara yönelmek gerektiğini söyledi.

Öner, Ramazan'ın Ege otlarının ve taze sebzelerin bol olduğu bir döneme denk geldiğini şöyle anlattı:

"Çok tuzlu olmayan, hazmı kolay olan, lifi çok olan gıdalara yönelmek gerekiyor. Bunlar da bizi otomatikman sebzelere yönlendiriyor. Ağır olmayan yemekleri tercih etmemiz lazım. Yani çok fazla şekerden, tuzdan ve hazmı zor olan şeylerden uzak durmak lazım. Böyle olunca zeytinyağlılar ve otlar ön plana çıkıyor. Benim önerim herkese hafif yemeleri, hafif olduğu için de otlara, sebzelere ve meyvelere yönelmeleri."

"Ege yemekleri sağlıklı"

Ege yemeklerinde ağırlıklı olarak zeytinyağı kullanılıyor. Öner de bu yağın hazmının çok kolay ve vücut için faydalı olduğunu anlattı.

"Yemekleri isterseniz zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz, isterseniz hafif kıymalı patatesli yemekler şeklinde yapabilirsiniz veya yumurtayla birleştirebilirsiniz. Yumurta çok tok tutan bir şey, Ege otlarının üzerine bir yumurta kırdığınızda aslında ziyafet gibi çok lezzetli bir yemek hazırlamış olacaksınız. Ege yemekleri taze mevsim sebzeleri ve hafif yemeklerden oluştuğundan Ramazan'da oruç tutanlar için de mideyi rahatlatıcı ve sağlıklı yiyecekler oluyor."

Öner'in Ramazan'da beslenme önerileri ise şöyle:

Enginar, bezelye, bakla ve bunların yanında ısırgan, radika, şevketibostan gibi otlar kullanılarak ideal bir iftar sofrası hazırlanabilir.

Oruç tutanlar, susattığı için baharatı çok az tüketmeli.

Tuzlu ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı.

Oruçlu kalınan sürenin uzun, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle su kaybını dengelemek ve ferahlamak için yoğurt çorbası ya da soğuk domates çorbası tercih edilebilir.

Kaynak: AA