Ramazan'da ayran tüketmek, su ve mineral ihtiyacını karşılıyor

Ayran yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da vitamin, mineral, protein ve diğer besin ögelerinin vücuda dengeli bir şekilde alınmasını sağlıyor.

Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, özellikle yaz aylarında vücudun ter yoluyla kaybettiği su ve mineralin yerine konulması açısından, ayranın çok önemli olduğunu söyledi.

"Ayran, süte göre çok daha düşük laktoz miktarı içerdiği için hassas insanlarda şişkinlik sorununa yol açmaz. Bu nedenle özellikle gelişme çağındaki çocukların ve gençlerin susuzluklarını gidermeleri için gazlı ve kalorili içecekler yerine ayran tüketmeleri çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır."

Elmacıoğlu, spor yapanların ayran içmesinin faydalı olduğundan ve zayıflamak isteyenlerin de ayran tüketmesi gerektiğinden bahsetti.

Ayrıca Elmacıoğlu, suyun birincil içecek olduğunu ancak bazen çay, kahve, meyveli ve aromalı içeceklerle susuzluğun giderildiğini ve böylece insanların lezzet duygusunu tatmin etme eğiliminde olduğunu anlattı.

"Vücudun elektrolit dengesini koruyor"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da, ayran tüketiminin son yıllarda yükseldiğini söyledi. Sakkaoğlu'na göre bunun en önemli sebeplerinden biri, sağlıklı beslenme bilincinin artması.

Sakkaoğlu, topluca yenilen iftar ve sahur yemeklerinin geleneksel içecek ayranı başköşeye taşıdığını ve yoğurt mayasındaki canlıların, sütteki laktoz şekerini parçalayarak asit ve faydalı yan ürünler ürettiklerini şöyle anlattı:

"Bu şekilde ayran, hem süte göre daha fazla faydalı bileşik içeren bir ürün haline gelir, hem de laktoza duyarlılığı olan kişilere sindirim güçlüğü çekmeden sütün faydalarından yararlanma olanağı sağlar. Bunun yanında ayran hazırlanırken içerisine ilave edilen tuz, sıcak aylarda terle kaybedilen tuzun yerine konmasını ve vücuttaki elektrolit dengesinin korunmasını sağlar. Sadece yazın değil, spor yaparak su ve sodyum kaybeden bünye de ayranla yeniden canlandırılır. Ayranın içerdiği protein ve kalsiyum, düzenli spor yapan kişilerin ihtiyaçlarına ciddi oranda karşılık verir. Yine ayrandaki süt yağı, ciddi bir enerji kaynağı olabilir."

Kaynak: AA