Ramazan'a özel Antalya kabak tatlısı

Her mevsim tüketilen hafif ve lezzetli Antalya kabak tatlısı, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi.

Bal kabağından yapıldığı için hafif olan ve çok tercih edilen kabak tatlısı, Antalya'da her evde hazırlanabiliyor.

Yapılışı ve sunumu ile diğer bölgelerde hazırlananlardan farklı olan tatlı, şöyle yapılıyor:

İlk olarak kabaklar özenle doğranıp, içine limon sıkılarak bir gün toz şekerde bekletiliyor. Ardından dolaptan çıkarılan kabak, közde saatlerce pişirilip, kuzinede fırınlanıyor.

Sunumu ise manda kaymağı, tahin, ceviz, Antep fıstığı, acı, Hindistan cevizi eklenerek yapılıyor. Antalya kabak tatlısı, tercihe göre sıcak veya soğuk olarak da servis edilebiliyor.

Özellikle Burdur şekeriyle pişirilen tatlının tescillenmesi için Antalya Ticaret Odası'nın (ATSO) çalışmaları sürüyor.

Burdur şekeri, manda kaymağı

Antalya'da bir restoran sahibi ve şefi Mehmet Akdağ, kaliteyi tutturmak için ürünleri aynı kişilerden aldıklarını, lezzetli kabakların çekirdeklerini üreticilere vererek, yeniden ürettiklerini söyledi.

Kabağın uygun koşullarda saklanması gerektiğini anlatan Akdağ, Türkiye'de çeşitli bölgelerde kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'nın tatlısının lezzeti ve sunumunun farklı olduğunu da vurguladı.

"Michelin yıldızlı şefler gelmişti restorana, 'Kabaktan tatlı yapmak aklımıza gelmemişti' dediler, tatlıyı çok sevdiler. Kabak tatlısını dedeme, Atatürk'ün baş aşçısı Hacı Hasan öğretmiş. 82 yıldır da restoranımızda yapılıyor."

Lezzetli kabak tatlısını pişirmesinin püf noktaları ise, Antalya kabağını Burdur şekeriyle 18 saat bekletmek ve közde pişirmek.

"Kabak tatlısı sürekli ilgi ister"

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da ise yabancılar kabak tatlısını çok beğeniyor.

Tatlıyı acılı da yaptıklarına işaret eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Kabak tatlısının üzerine manda kaymağı, üstüne de ince doğranmış acı biber koyuyoruz. Ağzımız acıyla uyarıldığında tat alma duyusu daha fazla harekete geçiriyor. Kabak tatlısı sürekli ilgi ister, pişerken başında beklemek köpüğünü sürekli almak gerekiyor. En çok tercih edilen tatlımızı, turistler de çok seviyor. Rusya'ya, Avrupa ülkelerine götürüyorlar."

Kaynak: AA