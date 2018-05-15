Ramazan davulcularının mesaisi bu gece başlıyor

Kırklareli'de Ramazan davulcularının bir kısmı evinde, bir kısmı ise gruplar halinde birbirinden güzel maniler okuyarak ilk sahura hazırlanıyor.

Uzun yıllardır davulculuk yapan Raci İtik, dedesi ve babasından miras aldıkları Ramazan davulculuğu görevini severek yerine getirdiğini söyledi.

Ramazan davulculuğunun ayrı bir sanat olduğunu belirten İtik, Ramazan davulunun sahur vaktinde kulağa hoş gelmesi ve vatandaşların manilerle uykularından uyandırılması gerektiğini vurguladı.

"Gidip çalacaksın ışık yandığında da kalktığını anlayıp gideceksin"

Sahura en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan İtik, diğer davulcularla bir araya gelerek davullarını "akort" edip, maniler ezberlediklerini söyledi. İtik, şunları anlattı:

"Biz babalarımızdan, atalarımızdan aldığımız mesleği sürdürüyoruz. Onların açtığı yoldan gidiyoruz. Benim babam 55 yıl Ramazan davulculuğu yaptı. Ramazan davulculuğu ayrı bir sanattır. Biz zamanında ayağımıza çuval bağlar, babamıza karda kışta fener tutar, öyle gezerdik.

Mahallede kimin rahatsız olacağı, hangi sokakta davula fazla vuracaksın, hangi sokakta hasta vardır yavaş vuracaksın, bunu biliriz. Sadece çalıp yürümek değil. Gidip çalacaksın ışık yandığında da kalktığını anlayıp gideceksin. Başka bir sokakta çocuğu hasta olan vardır, orada da ona göre çalacaksın. Ramazan davulculuğu sadece vurmak değildir. Ramazan davulculuğu bizim için bir mirastır."

Heyecan dorukta sahur vaktini bekliyorlar

Davulcu Yılmaz Demirören de 20 yıldır olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına hazırlandığını söyledi.

Ramazan davulculuğunu dedesinden öğrendiğini ve mesleğini severek yaptığını belirten Demirören, ilk sahur vaktini beklediklerini vurguladı.

Kaynak: AA