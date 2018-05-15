Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor

Ramazan ayında öğün sayısı ve besin tüketimi değişiyor. Ayrıca uzun süreli açık nedeniyle sıvı alımı da kısıtlanıyor. Bu ayda en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise sağlıklı beslenme.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, Ramazan boyunca gün içerisinde bilişsel ve fiziksel olarak yorgunluk hissedilmemesi için, iftar ve sahurda doğru besinleri seçerek öğünlerin planlaması, yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söylelid. Akyüz, şöyle konuştu:

"Tüm gün bir şey tüketilmediğinden iftar saati yaklaştıkça kan şekeri iyice düşer ve iftarda bir an önce yemek yeme isteği oluşur. Ancak mideye kısa sürede fazla besin girmesi hazımsızlık, şişkinlik gibi mide problemlerine ve tansiyon yükselmesine neden oluyor. İftarda hızlı, fazla besin tüketmek ve sonrasında hareketsiz olmak, sahura kalkmamak Ramazan ayı sonunda kilo artışını ve bazı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Öncelikle gün içerisinde iftara kadar olan süreyi sağlıklı, enerjik şekilde geçirmek için sahurda doğru tercihler yapılması önemlidir."

"Sahur protein, iftar kuru baklagil ve sebze zengini olmalı"

Doç. Dr. Akyüz, sahurda, protein açısından zengin süt, peynir, yumurta ve kan şekerinin hızlı yükselmesini önleyen rafine olmayan ekmek, söğüş sebzelerle yapılacak kahvaltının bir alternatif olabileceğini anlattı.

Sahurda yemek yeme alışkanlığı olanlar için çorba, yoğurt, sebze yemekleri, menemen gibi çok yağlı olmayan yemeklerin tercih edilebileceğini bildiren Akyüz, şunları önerdi:

İftara su, hurma veya zeytinle başlamak, sonrasında çorbayla devam edip bir süre ara verdikten sonra ana yemeği yemek idealdir.



Yemeği çok çiğneyerek, yavaş yiyerek bir anda fazla besin tüketimi engellenmiş olunur.



Ramazanın ilk günlerinde öğün sayısının ve sıvı alımının azalmasına bağlı gelişebilecek kabızlık için iftar sofralarında kuru baklagillere, kızartma olmayan sebze yemeklerine, salatalara yer vermelidir.



İftar sonrasında veya sahurda meyve tüketmeye özen gösterilmedir. Sıvı tüketimini artırmak için suyun yanında ayran, maden suyu, az şekerli kompostolar, çok demli olmayan çaylar, bitki çayları da tercih edilebilir.



Tatlı tercihi olarak ağır şerbetli, kızarmış tatlılar yerine iftardan sonra meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Kaynak: AA