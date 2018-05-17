Oruçluyken öfke kontrolünü sağlamanın yolları

Ramazan ayında açlık, susuzluk ve sıcak kimi zaman sabır eşiğini düşürebiliyor.

Uzmanlar bu aylarda stresle mücadele edebilmek için vücut direncini koruyacak yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor.

Araştırmacı yazar Fatih Çıtlak, "İslam ahlakı dediğimizde öfkesini kontrol eden ve asla öfkeyle hareket etmeyen bir ümmet olduğumuzu düşünürsek, Ramazan'da bunu en güzel şekilde göstermek 'Ramazan, oruç, rahmet ve bereket' ilişkisini ortaya koyar" dedi.

Uzman Psikolog Burcu Durak ise, stres ve gerginliği azaltmak, öfke kontrolünü sağlamak için uyku saatlerini daha erken saatlere çekebilmenin olumlu bir etkisi olacağını söyledi.

Durak, oruç tutanlara şunu tavsiye ediyor:

"Soruna odaklanmak ya da ‘Ben oruçluyum öfkelenebilirim’ gibi bir duruma sığınmak yerine, o öfkenin nasıl kontrol altına alınabileceği ve sürecin nasıl değiştirilebileceği düşünülmeli."

Oruçluyken gergin olmamak ve stresi azaltmak için neler yapılabilir?

Aile hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Uçar, özellikle yaz aylarına denk gelen ve uzun saatler aç kalınan Ramazan dönemlerinde, oruç tutan kişilerde sinirli bir ruh hali gözlemlendiğini anlattı.

Bu ruh halini engellemek için öncelikle yeme, içme ve uyku düzenine özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Dr. Uçar, şu önerileri yaptı:

Sahur vakitleri, uykunun bölünmesine yol açar. Bu da ertesi gün çalışmak zorunda olan kişilerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yaşamalarına ve sinirli bir ruh haline bürünmelerine neden olur. Böyle psikolojik etkiler yaşamamak için akşam uykuları öne çekilmeli.



İş yoğunluğunun azaltılması ve zamana yayılması da mevcut sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.



Susuzluk hissi huzursuzluğa ve gerginliğe de neden olacağından iftar ve sahur vakitleri arasında yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli. Kahve ve çay, diüretik (idrar söktürücü) etkisinden dolayı azaltılmalı, unlu yiyeceklerden de uzak durulmalı.



Sigara bağımlısı kişilerde olayları tolere edebilme seviyesi de düşebiliyor. Bu durum, nikotinin sinir sistemi üzerindeki teskin edici etkisinin kalkması ile oluşuyor. Kişi böylece daha sinirli ve hiddetli oluyor. Ramazan öncesi sigarayı bırakmak sorunu azaltabilir.



Kafein bağımlılığı kişi oruçluyken kafein yoksunluğu yaşamasına yol açıyor. Bu da dikkat düşmesi, dalgınlık, uykuya meyil, tahammülsüzlük, huzursuzluk ve gerginlik hallerine neden oluyor. Bu sebeple Ramazan öncesi, çay-kahve tüketimini azaltarak vücudu Ramazan’a hazırlamak gerekir. Kafein yoksunluğu ayrıca araç kullanımında dikkat dağınıklığı ve dalgınlığa sebep olacağından araç düşük hızda ve kısa sürelerle kullanılmalı.

Kaynak: TRT Haber