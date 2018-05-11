Oruçla ilgili bilinmesi gerekenler

Mübarek ramazan ayı yaklaşırken, vatandaşların da oruçla ilgili bilmek istediği sorular artıyor.

İslam’a göre, bireyin oruç tutmakla sorumlu olmasının temel şartları Müslüman ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için bu şartlar gereklidir.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

Niyet etmek ise orucun şartlarındandır. Kalben niyet edilse bile dil ile de ifade etmek gereklidir. Ayrıca oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ancak, imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi de gereklidir.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

İmsak nedir ve ne zaman başlar?

İmsak, sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına geliyor.

Dini bir kavram olarak ise, fecir yani tan vaktinden iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demek.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan vakit anlamında kullanılıyor. Bu manada imsak için oruca başlama vakti de deniyor.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır:

“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade ediyor. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunur. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekiyor. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahur yemeğinin dindeki önemi

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiş.

Resul-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiş.

Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını söylemiştir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de tövbe etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur.

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmak

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır” diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak ramazanın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Kaynak: TRT Haber, Diyanet İşleri Başkanlığı