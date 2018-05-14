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Oruç tutmak kök hücrelerin yenilenmesini destekliyor

ABD’de yürütülen bir araştırma sonucunda, oruç tutmanın bağırsak kök hücrelerinin yenilenme fonksiyonunu artırdığı ortaya çıktı.

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Oruç tutmak kök hücrelerin yenilenmesini destekliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan deneylerde, 24 saat aç kalan farelerin hücreleri, glikoz yerine yağ asitlerini parçalamaya başlıyor. Bu da kök hücrelerin yenilenmesine yardım ediyor.

Deneylerde, aç kalan farelerin aç kalmayanlara göre kök hücrelerinin iki kat daha fazla yenilenme kapasitesine sahip olduğu görüldü.

Araştırma sonucunda yaşlanmayla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybının 24 saatlik oruç sayesinde tersine çevrilebileceği tespit edildi.

Oruç tutmak kök hücrelerini tazeliyor

Araştırma ekibinde yer alan Türk bilim insanı Doç. Dr. Ömer Yılmaz, orucun genel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin bilindiğini ve bu araştırmayla oruç tutmanın bağırsaklarda kök hücrelerin yenilenme kapasitesini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

MIT’de Biyoloji Profesörü Prof. Dr. David Sabatini ise, oruç tutmanın karbonhidratlardan yağa kadar bağırsak kök hücrelerinde metabolik bir geçişi tetiklediğine dair kanıt sağlandığını anlattı.

Araştırmanın sonuçları "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: oruç, kök hücre, ramazan
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