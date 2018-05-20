Mevlana Müzesi'ne Ramazan'da yoğun ilgi

Tasavvuf ilminin öncüsü Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi; tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir yer niteliğinde.

Geçen yıl Topkapı ve Ayasofya müzelerini de geçerek 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesi'ni bu yılın ilk dört ayında 717 bin 158 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

"Ramazan iklimini yaşadığımız bugünlerde gerek yerli gerekse yabancı binlerce ziyaretçi manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. En çok ziyaretçiyi de başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden alıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayındaki ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artıyor. Ramazan'ın son günlerine, yani Kadir Gecesi'ne doğru ziyaretçi sayımız çok ciddi oranda artacak."

"Bu kadar güzel bir yere geleceğimi tahmin etmiyordum"

Mevlana Müzesi'ne ilk kez gelen Çinli turistlerden Yıjeı Feng, müzenin beklediğinden çok daha güzel bir atmosfere sahip olduğunu anlattı.

"Buraya ilk defa geliyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Buranın özellikle yaşamını, kültürünü ve İslamiyet hakkındaki görüşlerini merak ediyorduk. Bizim ülkemizde de Müslümanlar yaşıyor. Onları görünce kendimi çok farklı hissettim. Çok güzel bir kültüre sahip olduklarını öğrendim. Açıkçası bu kadar güzel bir yere geleceğimi tahmin etmiyordum."

Mevlana Müzesi

Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de gönül vermiş olduğu yere defnedildi.

Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kübbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.

1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturuyor.

Kaynak: AA