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Malatya'da mukabele geleneği gençlere öğretiliyor

Anadolu'nun en önemli inanç merkezlerinden olan ve Malatya'da bulunan Somuncu Baba Külliyesi'nde, mukabele geleneği genç nesillere aktarılıyor.

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Malatyada mukabele geleneği gençlere öğretiliyor

Malatya'nın Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii Türbesi ve Külliyesi, Anadolu'da inanç turizminin önemli merkezlerinden biri. 

14'üncü yüzyıl eseri olan Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır sürdürülüyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, gençlerin katılımıyla nesilden nesile aktarılıyor. Genç hafızların öncülüğünde sabah namazı öncesi ve öğle namazı sonrası mukabele okunuyor. 

Külliye'deki gençler ve yetişkinler aynı rahle etrafında birleştiriliyor.

Caminin imam hatiplerinden Mustafa Baş, gençlerin ön safta olmalarının büyük bir nimet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan demek Kur'an demek, cami demek, cemaatle beraber mukabele demektir. Biz de tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde mahalle sakinleri ve gençlerin katımıyla Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam arasındaki bu sünneti Somuncu Baba'nın manevi atmosferinde yaşamaya çalışıyoruz. Bizden öncekilerden bu sünneti devraldık, biz de bizden sonraki nesle aktarmak için gayret ediyoruz."

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği mukabele, dört imamın tilavetiyle tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: somuncu baba külliyesi, ramazan, mukabele, malatya, genç nesil, gelenek
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