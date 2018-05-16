Maden ocağında ilk sahur

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler...

Yerin metrelerce altında sahur vaktinin yaklaşmasıyla, baretlerinin ışıklarını açtılar ve ilk sahurlarını yaptılar.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, kiraz ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

39 yaşındaki maden işçisi Ali Oğuz, yaklaşık 5 yıldır maden ocağında çalıştığını ve her Ramazan'da mesai saatlerine göre ya sahur ya da iftar sofralarında arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Mesai arkadaşlarımızla ağabey ve kardeş gibiyiz. İyi bir ortamımız var. Ekmek kavgamız var. İftarımızı ailemizle, sahurumuzu madenci arkadaşlarımızla yapıyoruz."

Kaynak: AA