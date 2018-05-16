Kütahya'nın yöresel tatlısı: İncir uyutması

Kütahya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan "incir uyutması" tatlısı Ramazan'da iftar sofralarında yerini alıyor. İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi nedeniyle "uyutma" adı verilen geleneksel tatlı, hafif olmasından dolayı tercih ediliyor.

İncir uyutması, unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla meslek liselerinde öğrencilere öğretiliyor.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri yöneticisi Ayten Tuna, incir uyutması tatlısının hafif ve tok tutucu olduğunu söyledi.

"İncir uyutması, çok eski bir geçmişi olduğu için günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Amacımız bunu tekrar gündeme getirmek. Öğrencilerimize burada yapılışını öğrettiğimiz bu tatlıyı evlerinde anneleriyle beraber yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Tuna, tatlının Ramazan ayında rahatlıkla tüketebileceğini de anlattı.

Kaynak: AA