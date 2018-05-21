Kerebiç, Ramazan sofralarına lezzet katıyor

Mersin yöresine özgü ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç tatlısı, bu sene de sofraların vazgeçilmezi.

Mersin’de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimini 2 kat artırdı. 25 kadın, Ramazan ayının başından beri, her gün sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar binlerce kerebiç yapıyor.

Kadınlar, günlük 100 ile 120 tepsi arasında üretim yapıyor. Her bir tepsi 184 tane kerebiç alıyor. Bu da 20 bin ile 22 bin arasında kerebiç üretimi anlamına geliyor.

9 yıldır kerebiç işi yapan Suna Kurucu, "Sevmeyen, yemeyen biri bile Ramazan ayında mutlaka bir kere kerebiç alır, evine götürür" dedi.

Kurucu, kerebiçin Ramazan tatlısı olduğunu ama artık yavaş yavaş senenin 12 ayına yayıldığını anlattı.

"Bu tatlı sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca üretim sürüyor. Sadece bu ay sofraların vazgeçilmez tatlısı olduğundan dolayı üretimi fazla yapıyoruz."

Bir süredir yılın 12 ayı kerebiç yaptıklarından bahseden Kurucu, tatlının diğerlerine göre daha doğal olduğunu söyledi.

"Çöven otundan yapılan bir kaymağı var. Kebeçin içinde de irmik, sıvı yağ, karbonat var. Bunları yoğuruyoruz. İçine fıstık veya ceviz katıyoruz. Her şey doğal yani. Doğallığı ve diğer tatlılar gibi ağırlık yapmıyor. O yüzden farklı."

Ramazan ayı dışında sabah 07.30'da çalışmaya başlayan kadınlar, 15.00'a kadar kerebiç üretiyor. Ramazan'da ise, sabah 7.30'da çalışmaya başlıyorlar ve akşam saat 22.00-23.00’lere kadar kerebiç yapıyorlar.

Kaynak: İHA