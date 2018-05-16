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İETT'den Ramazan'a özel otobüs hatları

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) Ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam edecek.

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İETTden Ramazana özel otobüs hatları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların Ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan Ramazan hatları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Özel hatlarda, 15 dakikalık arayla ring seferleri düzenlenecek.

Eyüpsultan- Beyazıt (R3 hattı) Ramazan hattının güzergahı bu yıl da değişmedi. Güzergah, Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Kutsal mekanlara ziyaret imkanı

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek Ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat çalışacak.

Eyüpsultan-Beyazıt, Ramazan hattına ilaveten bu yıl Ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır - Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak. Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek.

Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan hattı, ramazan, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İETT
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