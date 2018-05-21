Hurma ithalatına 5 yılda 143 milyon dolar harcandı

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye 2013'te 17 bin 921 ton, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton olmak üzere 5 yılda toplam 127 bin 936 ton hurma ithal etti.

Hurma ithalatına 2013-2017 döneminde 143 milyon 329 bin dolar ödendi.

Sofralarda 13 farklı ülkeden hurma yer aldı

Geçen yıl sofralarda 13 farklı ülkeden hurma yer alırken, 51 milyon 309 bin dolarlık ithalatın yüzde 91,7’si Suudi Arabistan, İsrail, İran, Tunus ve Filistin'den karşılandı.

Suudi Arabistan, 2017’de Türkiye'nin hurma ithalatında değer bakımından ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi İsrail ve İran takip etti.

Suudi Arabistan’a hurma için 13 milyon 972 bin dolar ödendi. İsrail’den 11 milyon 913 bin dolarlık hurma ithal edilirken, İran’dan da 11 milyon 446 bin dolarlık alındı.

Filistin, Türkiye'nin hurma ithalatında hem değer ve hem de miktar bakımından beşinci sırada yer aldı. Filistin'e 863 ton hurmaya karşılık 4 milyon 232 bin dolar ödendi.

En çok hurmayı Hindistan ithal ediyor

Küresel hurma ticareti hacmi geçen yıl 1 milyar 255 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hindistan, geçen yıl 166 milyon 946 bin dolarla en çok hurma ithal eden ülke oldu.

Hindistan'ı, 115 milyon 543 bin dolarla Fas, 87 milyon 568 bin dolarla Fransa, 58 milyon 732 bin dolarla Almanya, 58 milyon 155 bin dolarla Birleşik Krallık, 54 milyon 92 bin dolarla Malezya ve 53 milyon 428 bin dolarla Endonezya takip etti. Türkiye, 51 milyon 319 bin dolarla sekizinci sırada yer aldı.

Acve hurmasının kilosu 120 liradan satılıyor

Yurt içinde hurma fiyatları, döviz kurundaki artış, Suudi Arabistan'daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 yükseldi.

Piyasada kilogram başına Irak hurması 10 lira, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30 lira, Baklava hurması 45 lira, Safavi hurması 48 lira, Mebrum hurması 50 lira, Sugi hurması 55 lira, Mecdul hurması çeşitleri büyüklüklerine göre 50-55-60 lira, Sukkeri hurması 30-40 lira ve Acve hurması 120 liradan satılıyor.

Kaynak: AA