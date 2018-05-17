Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle 30 yıldır her Ramazan kurulan aşevinde ihtiyaç sahiplerine iftarda sıcak yemek dağıtılıyor.

Sabit bir yeri olmayan ve Ramazan'da hayırseverler tarafından tahsis edilen iş yerlerinde hizmet veren aşevinden, her gün 2 bin kişiye sıcak yemekle ekmek yardımı yapılıyor.

Aşevinin sorumlusu Mustafa Kalaycı, aşevi geleneğini yaşatmak için kendisini adadığını söyledi.

"Ramazan başlamadan önce hayır sahipleri gelir listeye kendilerini yazdırıyor. Yemek verecek esnafımız malzemeleri alarak buraya getiriyor. Biz de gönüllü aşçılarımızla burada pişiriyoruz. Herkes gönlünden kopan malzemeyi alıp gelir. Kimi bir avuç tuz, kimi bir çuval pirinç getirir. Biz burada gönüllü olarak çalışan aşçılarımızla pişiririz. Biz burada ne isim, ne kimlik, ne de ihtiyaç sahibi olup olmadığını soruyoruz. Buraya geldiyse en azından o gün ihtiyacı var diye düşünüyoruz ve uzattığı elini boş çevirmiyoruz. Her gün 3 çeşit yemek çıkartıyoruz."

Kaynak: AA