Fırın ustaları 250 derecede oruç tutuyor

Pide, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden... Pidelerin hazırlandığı fırınlar ise, Ramazan ayının en zor geçtiği yerlerden biri.

Ramazan yaz aylarına denk geldiği için günde 17-17,5 saat oruç tutuluyor.

Fırıncılar oruç tutarken fırının yüksek sıcaklığına da dayanmaya çalışıyor.

Samsun’daki bir fırında çalışan ustalar, sıcaklar nedeniyle biraz zorlandıklarını söyledi ancak "Allah kolaylığını veriyor" dedi.

"Burada 220 ila 250 derecede yanan fırınların başında çalışıyoruz. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Zor oluyor tabii, ama Allah kolaylığını veriyor. Zorlansak bile bir şekilde orucumuzu tutup iftarımızı yapıyoruz."

Kaynak: İHA