Engelli çift 5 yıldır Ramazan davulculuğu yapıyor

48 yaşındaki kemik hastası İsmail Turan, fiziksel engelli. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşıyor. Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu İsafakılı Köyü'nde 5 yıldır Ramazan aylarında davul çalarak, eşi Havva Turan'la birlikte vatandaşları sahur için uyandırıyor.

İsmail Turan, davul çalmayı sevdiğini söylüyor ve hikayesini şöyle anlatıyor:

"Küçük yaşta geçirdiğim havale sonrası kemik hastalığına yakalandım. Eşim de kemik hastalığı nedeniyle fiziksel engelli. Engelli olduğum için iş bulmam kolay değil. Üç aylık engelli maaşımın yanı sıra eş ve dostun yardımlarıyla ayakta durabiliyorum."

Turan ailesi, engelli maaşlarının yanı sıra yılda bir Ramazan davulculuğundan elde ettikleri gelirle, lisede okuyan kızlarının ve üniversiteye hazırlanan iki çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.

İsmail Turan, "Eşimle sahura bir saat kala evden çıkarak köyde yaşayanları uyandırıyoruz. Eşim 5 yıldır bana eşlik, arkadaşlık ediyor" diyor.

Kaynak: AA