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Endonezya'da Ramazan'ın ilk Cuma namazı kılındı

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da bulunan Agung Sunda Kelapa Camii'nde, Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı.

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Endonezyada Ramazanın ilk Cuma namazı kılındı

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı.

Başkentteki Agung Sunda Kelapa Camii, Cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu. Yer bulamayanlar ise avluda namazlarını kıldı.

Cuma hutbesinde Ramazan ayının ve orucun önemi anlatıldı.

Namazın ardından düzenlenen ihtida merasiminde 31 yaşındaki Hint kökenli Dewa Ketut, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonrası ihtida belgesini alan Ketut, geçen yıldan bu yana İslam’a karşı ilgi duymaya başladığını söyledi. Birçok insanın önyargı ve kötülemesinin aksine İslam’da huzuru bulduğunu, şu andan itibaren İslam ile alakalı her şeyi ciddi şekilde öğrenmek ve tatbik etmek istediğini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, Endonezya, cuma namazı, hutbe, müslüman, agung sunda kelapa camii
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