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Düzce'de davulcular şehir turu attı

Düzce'de davulcular, Ramazan boyunca vatandaşları sahura uyandıracakları manileri söyleyerek şehir merkezinde gezdi.

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Düzcede davulcular şehir turu attı

Düzce'de, Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, davullarıyla şehir merkezinde tur attı.

Düzce Belediyesi önünde toplanan 40 davulcu, Ramazan boyunca vatandaşları sahura uyandıracakları manileri söyleyerek Anıtpark Meydanı'na geldi.

Davulcularla yürüyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ramazan etkinliklerinin şehirde devam ettiğini ve davulcular için geleneksel düzenleme yapıldığını söyledi.

"Bu sene Ramazan davulcularımız, davullarını belli bir formatta, gelenek göreneklerimize uygun bir şekilde çalacaklar. Bugün de bir araya gelelim istedik, nasıl davul çalacaklarını, nasıl mani söyleyeceklerini bizlere gösterecekler." 

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, davulcu, düzce, mani
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