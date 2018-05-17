Döküm işçileri, Ramazan'ı 50 derece sıcaklıktaki atölyelerinde çalışarak geçiriyor

Kahramanmaraş'ta alüminyum döküm işçileri...

Sahurdan sonra başladıkları mesailerine, bin derece sıcaklıktaki kazanların karşısında sabah saatlerine kadar zor şartlarda devam ediyor.

İşçiler, oda sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı atölyelerdeki mesailerine, Ramazan dolayısıyla sahurdan sonra başlıyor. İşleri ise saat 09.00 ile 10.00 arasında bitiyor. Böylece, işçilerin Ramazan ayındaki mesaileri kısmen daha rahat geçiyor.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede çalışan işçilerden Ramazan Karabörg, sahurda iş başı yapıp sabah saatlerinde işlerini bitirdiklerini söyledi.

"Zor da olsa oruç tutmaya çalışıyorum. İbadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ailemizi perişan etmemek için çalışıyoruz. Allah bizlere güç kuvvet veriyor. Hurda alüminyumları, yaklaşık bin derece sıcaklıktaki kazanlarda eritiyoruz. Olumsuz koşullara rağmen orucumuzu tutmayı ihmal etmiyoruz."

Kaynak: AA