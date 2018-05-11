Camiler Ramazan öncesi temizleniyor

Vatandaşların cami avlularına kadar taşan ibadetlerini daha rahat, huzurlu ve temiz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, 16 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesi başkentteki cami içlerinde ve çevresinde ayrıntılı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Temizliğe Hacı Bayram Veli Camii ve çevresinden başlandı. Ramazan aylarında Hacı Bayram’da yaşanan yoğunluk sebebiyle ozon katkılı dezenfekte aracıyla yoğun bir temizlik yapıldı.

Çalışmalar, Millet Camii ve Melike Hatun Camii gibi yoğun ilgi gören ibadethanelerde devam edecek.

Büyükçekmece’de temizlik

Büyükçekmece Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye tarafından bir yandan temizlik yapılırken, bir yandan da ibadethanelerin eksiklikleri de gideriliyor.

Belediye’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, halkın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini sürdürmesi için camilerin halılarını süpürülerek dezenfekte ediyor. Ayrıca, duvar, kapı, pencere ve camlar da büyük bir titizlikle temizleniyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe genelindeki ibadethanelerin periyodik olarak temizlendiğini söylüyor.

"Vatandaşlarımızın manevi duygularını yoğun olarak yaşadığı Ramazan ayında camilerimizin pırıl pırıl olması için temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: İHA