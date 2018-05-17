Bekir Develi’den “Ben Şehidiyim Bu Toprakların” şiiri

TRT 1’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programı, “Ramazan zulüm altında inleyenlere nefes olmaktır. Hep beklenen olmak, hep umut olmaktır” sözleriyle yola çıktı.

Program, Bekir Develi’nin sunumuyla Ramazan boyunca her gün 19.00’da yayınlanıyor.

Ramazan ayının ilk günüyle birlikte başlayan programda, Bekir Develi “Ben Şehidiyim Bu Toprakların” şiirini okudu.

AB Grubu’nda en çok izlenen iftar programı olan Ramazan Sevinci'nde okunan şiir dinleyenleri duygulandırdı.

“Kara dağlar,

Kara kaplı bulutlarla kaplandığında, arş titrediğinde,

Yağmurlar gökten kurşun gibi düştüğünde,

Şimşekler yürekleri yerinden çıkarırcasına çaktığında,

Depremler yerin yedi katını birden salladığında,

Fırtınalar savurduğunda yerin tüm kirini gökyüzüne,

Bir ananın yüreğindeki acı gözyaşı olup düştüğünde seccadesine,

Bilin ki, bir yerlerde bir yiğidin kanı düşmüştür toprağa…”

"Şehitlerimizin ruhları şad olsun"

Bekir Develi'nin okuduğu "Ben Şehidiyim Bu Toprakların" şiirinin sonlarında şu sözler yer alıyordu:

“...Fethi Sekin gibi kurşunum bitene kadar beklerim, Ömer Halisdemir gibi haini alnının ortasından vurana kadar beklerim şehadeti…”

Bekir Develi duygulandıran şiirinin ardından sözlerini "Şehitlerimizin ruhları şad olsun" diyerek bitirdi.

Kaynak: TRT Haber