Balkan müziğiyle sahura kalktılar

Bursa Folklor Eğitim Merkezi'nde (BURFEM) gençlerden oluşan bir folklor grubu...

Gençler önce merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki dernek lokalinde toplandı. Ardından, Rumeli yöresine özgü kıyafetler giydiler. Def, davul, darbuka ve klarnet eşliğinde Balkan müzikleri çalıp yöresel şarkılar söyleyerek halkı sahura kaldırdılar.

Sokak sokak dolaşan gençlere, mahalle sakinleri börek ve tatlı ikram etti.

BURFEM folklor grubu üyeleri, dernek binasında vatandaşlarla sahur yaptı.

BURFEM Başkanı Adem Serbest, organizasyonu bu yıl 7'nci kez düzenlediklerini ve amaçlarının Rumeli kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

"Camlarda, balkonlarda bulunan vatandaşlar bize güzel tepkiler veriyor. Aynı zamanda tatlı ve böreklerini yaptılar. Bu ikramlarını bize veriyorlar. Mahalle halkımız ve gençlerimizle sahuru gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı birlikteliğin olduğu bir ay. Biz de yapmış olduğumuz etkinlikle tüm Rumeli camiası ve Bursa halkının birlikteliğini sağlıyoruz."

Kaynak: AA, İHA