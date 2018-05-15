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Avustralya’da ilk teravih namazı kılındı

Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, yarın başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazını, ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte kıldı.

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Avustralyada ilk teravih namazı kılındı

Türklerle birlikte farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, Melbourne’deki Broadmeadows Camii’ni doldurdu.

Ramazan dolayısıyla Türkiye’den görevli olarak gelen Ankara Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, namaz öncesi cemaate orucun faziletleri ve Ramazan'ın önemi konulu vaaz verdi.

Vaazın ardından cemaat, ülkedeki ilk teravih namazını kıldı.

Mustafa Bodur, Ramazan ayının Müslümanlarla birlikte bütün insanlığa hayır getirmesini temenni etti.

"İnsanlığın geleceği için dua edelim"

Oruç ibadeti ve Kur’an ayı olarak tanımladığı Ramazan'ı insanların iyi değerlendirmesi için çağrıda bulunan Bodur, "İnsanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için, ailelerimiz için sıkıntıda, darda olanlar için dua edelim" dedi.

Camiler Ramazan'da en yoğun günlerini yaşayacak

Ramazan'ın başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olan cami ve mescitlerde, teravih namazlarının yanı sıra fitre, zekat, iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.

Son verilere göre, Avustralya nüfusunun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanların sayısı 604 bin 200.

Müslümanlar, Avustralya’nın çok kültürlülük politikaları kapsamında, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.

Kaynak: AA

Etiketler: teravih, ramazan, namaz, müslüman, mescit, Melborn, dua, cami, avustralya
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