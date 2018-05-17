Amasya'da 154 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Harşena Kalesi'nde elektriğin olmadığı dönemlerde, vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla hatırlatıldığını söyledi.

Özdemir, 154 yıldır sürdürülen geleneği yaşattıklarını ifade etti.

"Amasya Belediyesi bando takımı, iftara az bir süre kala Harşena Kalesi'ne gelerek çeşitli marşları ve türküleri çalarak iftarın yaklaştığını vatandaşlara duyuruyor. Arkadaşlarımız mehter marşları, güncel türküler ve vatandaşların cep telefonuyla istek yaptığı marşları ve türküleri çalıyor."

Bando ekibinin şefi Hakan Dinçer ise her sene sahur ve iftar öncesinde kaleye çıkıp görevlerini icra ettiklerini anlatarak, "Bu geleneği devam ettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatandaşın istek parçalarını alıyoruz, onları da çalmaya çalışıyoruz, kahramanlık türküleri çalıyoruz. Bize miras kalan bu geleneği gelecek nesillere emanet edeceğimiz için mutluyuz" dedi.

Amasyalılar, bir buçuk asırdır ateşlenen topla iftar açtı

Öte yandan, 1860'lı yıllarda Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından Ramazan'da iftar ve sahur saatlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan top, bugün de işlevini yerine getirdi.

1,5 asırdır kullanılan topu, bu kez Belediye Başkanı Cafer Özdemir ateşledi. Amasyalılar top atışıyla orucunu açtı.

Kaynak: AA